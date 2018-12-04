شكرا لقرائتكم خبر عن وظيفتا «معيد» بجامعة المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز توفر وظيفتين بمسمى (معيدة) في قسم وتخصص فن وتكنولوجيا الطهي طالبات، وذلك للعام الدراسي 1439/1440. أعلنت كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز توفر وظيفتين بمسمى (معيدة) في قسم وتخصص فن وتكنولوجيا الطهي طالبات، وذلك للعام الدراسي 1439/1440. ودعت الكلية المتقدمات إلى إرفاق المستندات المطلوبة من وثيقة التخرج، وكشف الدرجات المعتمد، وشهادات الدورات واللغة والدبلومات إن وجدت، عبر الموقع الإلكتروني: https://tourism.kau.edu.sa، وذلك حتى 18/4/1440.



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