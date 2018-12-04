شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تستعين بـ «الخاص» لتشغيل وتطوير حديقتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

طرحت أمانة الطائف حديقتين للاستثمار في منافسة عامة على رجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في هذا المجال، ضمن جهود دعم مشاركة القطاع الخاص في برنامج وخطط ومشاريع التنمية والتطوير، وتعزيز الاستثمارات لتحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. والحديقتان المطروحتان للمنافسة هما حديقة الملك فهد بالخالدية، وحديقة الملك فيصل بالقديرة، وحدد 17 ربيع الثاني كآخر موعد لتقديم العطاءات والعروض من الراغبين، مشيرة إلى أن الحصول على الكراسات يتم عن طريق موقع الأمانة، وبإمكان الراغبين الاطلاع على الشروط والمواصفات من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني «بلدي»، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية «بلدي استثمار».

وكانت "الخليج 365" استفسرت أمين الطائف قبل 6 أيام حول مصير الحديقتين، إلا أنه لم يصلها رد، فيما سبق لها النشر عن الموضوع ذاته الصيف الماضي تحت عنوان «شراهة الأمانة تغلق 3 حدائق»، وذلك بطلبها من المستثمرين زيادة قيمة الإيجارات، ما دفعهم للعزوف عن الاستثمار، إذ كان عقد مستثمر حديقة الملك فيصل 1.250 مليون، وطلبت الأمانة رفع القيمة إلى 3 ملايين، بينما كان عقد مستثمر حديقة الملك فهد 750 ألف ريال، وطلبت الأمانة زيادة العقد إلى 5 ملايين.

ووفق مصادر "الخليج 365"، أعلنت الأمانة في وقت سابق 6/2/1440 آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريف، غير أن ذلك لم يتم، ما دفع أمين الطائف لعقد اجتماع مع عدد من رجال الأعمال في غرف الطائف ومكة وجدة وعرض الاستثمار وتشغيل مشاريع منها الحديقتان، ونشرت "الخليج 365" وقتها تقريرا تحت عنوان «هل ينجح أمين الطائف في ملف الاستثمار السياحي». يذكر أن الأمانة طرحت أخيرا استثمارات لأكثر من 50 كشكاً تجارياً بالمنطقة التاريخية (ساحة البريد، برحة القزاز، ساحة مسجد الهادي)، إضافة إلى استثمار 4 مواقع صراف آلي بالمنطقة التاريخية في وسط الطائف.