شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تواصل القبول في «التسجيل المزدوج» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تواصل جامعة جدة استقبال طلبات الترشيح للالتحاق ببرنامج «التسجيل المزدوج»، لطلاب وطالبات الثانوية العامة.
وعدّ المشرف العام على الشؤون التعليمية بالجامعة الدكتور عامر الزايدي برنامج التسجيل المزدوج أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين (مسار علمي أو أدبي من مدارس التعليم العام)، إذ سيمكنهم من دراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهم في المرحلة الثانوية واحتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالب حال التحاقه بالجامعة، لافتا إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين بهذا البرنامج في الأيام الـ3 الأولى منذ تدشينه رسميا بلغ 400 طالب وطالبة.
ودعا الراغبين في التسجيل إلى الدخول من خلال صفحة الويب الخاصة بالبرنامج على بوابة الجامعة الإلكترونية، في موعد أقصاه الـ12 من شهر ديسمبر الجاري.
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