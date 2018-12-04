شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزي الرئيس الأمريكي في وفاة بوش.. ويهنئ رئيسة جورجيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وألاّ تروا أي سوء». كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة لجورج دبليو بوش في وفاة والده، قال فيها: «علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، راجين لكم الصبر والسلوان». وبرقية أخرى لجيب بوش، قال فيها: «علمنا بنبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان». من جهة ثانية، بعث الملك سلمان، برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لسالومي ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.