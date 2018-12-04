شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيات تعزية لترمب وجورج وجيب بوش.. ويهنئ سالومي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، في وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم الصحة والسعادة».

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لجورج دبليو بوش في وفاة والده، قال فيها: «تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان». وبرقية أخرى لجيب بوش، قال فيها: «تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم الصبر والسلوان».

من جهة أخرى، بعث ولي العهد، برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسالومي، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.