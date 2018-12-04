شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «البلديات»: 24 شهراً تفصلنا عن تنفيذ مستهدفات التحول البلدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

«لم يتبق إلا 24 شهراً على تنفيذ مستهدفات التحول البلدي ضمن برنامج التحول الوطني 2020».. بهذه الكلمات استنهض وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ همم مسؤولي وزارته للعمل سوياً بجد واجتهاد لتحقيق مستهدفات التحول البلدي، مضيفا: «نسعى لبلورته الأسبوع القادم من خلال ورش عمل تخطيط مدينتي 2020 التي ستنتج عنها مجموعة مبادرات ومشاريع جديدة تدعم رؤساء وقيادات البلديات في تحقيق المؤشرات».

وشدد الوزير آل الشيخ في ختام أعمال ورش عمل «إطلاق لوحات مؤشرات قياس أداء القطاع البلدي - المرحلة الأولى: الأمانات والبلديات»، التي نظمتها الوزارة بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة بحضور نحو 500 مختص من رؤساء وقيادات البلديات الرئيسية والفرعية؛ على أهمية التمحور حول المستفيد والعمل كمنظومة واحدة متكاملة نحو الارتقاء بجودة خدمات القطاع في رحلته أثناء التركيز على المستفيد للإسهام في خلق تجربة مميزة للمستفيد من الخدمات البلدية بشكل واقعي ومباشر، وكذلك العمل على أن يكون المواطن شريكا في نجاح مخرجات القطاع البلدي وصولا إلى أن يفخر الفرد بمدينته محلياً وإقليمياً ودولياً.