كواليس 600 يوم من المعاناة قبل وفاة "فاطمة".. "الصحة" نقلتها من حكومي إلى خاص أقل قدرة

محمد بن مسعود - الدمام - والدها يروي تفاصيل جديدة: لم تُجرَ لها أي عملية مرتبطة بمرضها.. وبعتُ بيتي وسيارتي للعلاج

كشف والد الطفلة فاطمة محمد حكمي أحداثًا سبقت وفاة طفلته فاطمة خلال 600 يوم من المعاناة، وتناقضات جديدة للصحة، موضحًا أن الإجراءات التي ذكرتها الصحة جميعها لم تنجح في علاج طفلته، وأنها مجرد "فحوصات وتجارب، وليست علاجًا؛ بدليل تردي حالتها"، وأن القسطرة أيضًا لم تكن ناجحة، وهي تجنبت ذلك في ردها على ما نُشر أمس في "الخليج 365".

وتفصيلاً، أكد والد الطفلة أن ابنته منذ ولادتها في مستشفى الولادة بأبها إلى عمر 10 أشهر ظلت مريضة دون تشخيص صحيح، وكانت تعاني طوال الفترة.

واستغرب والد الطفلة فاطمة من صحة جازان إقحام عملية إغلاق الفتحة الشريانية في القلب في الرد على حديثه عن العملية لعلاج مرضها الذي تعانيه منذ ولادتها وفق التقارير الطبية، وهو ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، أما فتحة القلب فكانت سببًا للمضاعفات بعد العملية. وأوضح في حديثه الذي ذكره صباحًا أنه يخص مرض ضغط الشريان بالعملية المتمثلة في الزراعة أو خلاف ذلك، ولم تُجرَ أي عملية جراحية بهذا الجانب حتى وفاتها. مستشهدًا بما جاء في رد الصحة نفسها الذي يؤكد تناقض حديثها عن القلب، واعترافها بوجود خلل في القلب لم تعالجه، إضافة إلى تأكيدها المرض في الرئة!

وقال "حكمي": لم يسبق أن تلقت أي عملية جراحية أو أدوية علاجية للمرض الذي تعانيه، وهو ضغط الشريان، بل كنت أشتريها على حسابي الخاص خلال فترة مراجعتي مستشفيَيْن بجازان، واضطررت لبيع بيتي وسيارتي من أجل السكن لعلاج طفلتي فترة وجودها في الرياض.. ولا تنفعني تبريرات أو حديث بعدما ماتت الطفلة وهي تنتظر علاج ضغط الشريان الرئوي في حين رفضتها أغلب المستشفيات والمدن الطبية الكبرى في السعودية، ولم تُحِلْها للعلاج حيثما وُجد خارج أو داخل السعودية.

وأكد بيان صحة جازان ما ذكره والد الطفلة بأنها تنقلت بين المستشفيات، ولم تنجح في الحصول على علاج ينهي معاناتها المتكررة، ومن بعدها توقفت المستشفيات عن قبولها، وأن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان لم يتمكن من علاجها بعدما اكتشف وجود ارتجاع في صمام القلب معترفًا بإحالتها لمستشفى خاص أقل منه في الإمكانيات التي تتوافر في مركز القلب لديه، وأن المدن الطبية والمراكز اعتذرت عن عدم قبول حالتها!

وردت صحة جازان على تقرير وفاة فاطمة الذي نشرته "الخليج 365" صباح أمس، جاء فيه الاعتراف منها: بداية، تتقدم الصحة في جازان بصادق العزاء والمواساة لذوي الطفلة -رحمها الله-، ونفيدكم بأنه تم متابعة حالتها باهتمام منذ بداية ولادتها، وتم عرض الحالة على المدن الطبية، وعمل الإجراءات الطبية اللازمة، وأُدخلت إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، وتم إجراء عملية قسطرة تداخلية لها بمركز الأمير سلطان للقلب بالرياض، كما تم في مرحلة لاحقة تنويمها ومتابعتها بمدينة الملك فهد الطبية، كما تم عمل الفحوصات اللازمة بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وأضافت صحة جازان بأن الطفلة وُلدت في مدينة أبها، وكانت تعاني مرض Meconium Aspiration Syndrome متلازمة الشفط الوليدي للعقي، وهو عبارة عن ابتلاع الجنين السوائل داخل الرحم. وقد أُدخلت إثر ذلك العناية المركزة لحديثي الولادة، وعند الكشف عليها تبيَّن أن لديها وصلة شريانية بالقلب Patent Ductus Arteriosus ، وتم إجراء قسطرة تداخلية بمركز الأمير سلطان للقلب بالرياض إلا أنه لم يتم إغلاق الوصلة الشريانية نظرًا لارتفاع ضغط الرئتين الذي كان سببه اعتلال الرئتين المصاحب لمتلازمة Meconium Aspiration Syndrome أو ما يعرف بخلل التنسج القصبي الرئوي Broncho pulmonary Dysplasia .

وتابعت: بعد ذلك تم عمل عملية جراحية لإغلاق الوصلة الشريانية، ثم بدأت تعاني أعراض ارتفاع الضغط بالشريان الرئوي، وتم تنويمها ومتابعتها بمدينة الملك فهد الطبية.

وبيَّنت الصحة أنها حضرت إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨، وتم معاينتها من قِبل طبيب قلب الأطفال بالمستشفى، وكانت النتيجة سلامة القلب من أي اعتلال تشريحي أو وظيفي، وكانت المريضة على علاجات لارتفاع ضغط الرئتين، صُرفت لها من مدينة الملك فهد الطبية.

وقالت: بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٨ حضرت إلى طوارئ مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وكانت تعاني أعراض ارتفاع حاد بضغط الشريان الرئوي، وهو عبارة عن نقص في الأكسجين بالدم مع ازرقاق بالجسم، وتم معاينتها من قِبل طبيب قلب الأطفال، وعمل أشعة تلفزيونية للقلب، وتبين وجود ارتجاع بالصمام الثلاثي، وكان ضغط الشريان الرئوي في حدود ٩٠ ملميركري، وتم عمل تحويل إلى أقسام العنايات المركزة للأطفال، وتم قبولها بمستشفى خاص بجازان على نفقة وزارة الصحة!

وقد تم تحويلها إلى المدن الطبية إلا أنها اعتذرت عن عدم قبول الحالة لعدم وجود أي علاجات إضافية للحالة.