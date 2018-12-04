الأهلي يستضيف وفاق سطيف لخطف بطاقة التأهل لربع النهائي

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يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري وتحديدًا عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الثلاثاء وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي على وفاق سطيف بهدف دون رد، لذا يحتاج الأهلي إلى الخروج من المباراة بالتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب.
الأهلي يستضيف وفاق سطيف لخطف بطاقة التأهل لربع النهائيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري وتحديدًا عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الثلاثاء وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي على وفاق سطيف بهدف دون رد، لذا يحتاج الأهلي إلى الخروج من المباراة بالتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
01:26 AM
الليلة في إياب دور الـ 16 لكأس زايد
يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري وتحديدًا عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الثلاثاء وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم.
وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي على وفاق سطيف بهدف دون رد، لذا يحتاج الأهلي إلى الخروج من المباراة بالتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة المباراة، ويعاونه محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب.
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المصدر : الخليج 365
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