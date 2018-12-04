"الأرصاد" تصدر تنبيهات متقدمة لـ 4 مناطق.. أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل العلا وعرعر وسكاكا وتيماء وتستمر حتى الساعة 22.00 من مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة 3 تنبيهات متقدمة عبر نظام الإنذار المبكر لحالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف.

ووصفت الهيئة الحالة في منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي لجريان السيول، وتشمل الحالة العلا والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الثلاثاء.

وذكرت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي لجريان السيول، وتشمل الحالة عرعر والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 22.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي لجريان السيول، وتشمل الحالة سكاكا والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 22.00 من مساء الثلاثاء.

وفي منطقة تبوك، ذكرت الهيئة أنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي لجريان السيول، وتشمل الحالة تيماء والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 18.00 من مساء الثلاثاء.