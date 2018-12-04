"المشاري": قد يتم إيقاف علاوة المعلمين السنوية إذا لم يحققوا متطلبات تجديد الرخصة

محمد بن مسعود - الدمام - بحسب لائحة الوظائف الجديدة ولن يستطيعوا الانتقال من رتبة لأخرى دون تجديد

كشف رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل المشاري بأنه قد يتم إيقاف العلاوات السنوية للمعلم والاستغناء عنه إذا لم يستطع المضي قدماً في المسار المهني ومواكبة وتحقيق المتطلبات المهنية الذي يتطلبه تجديد (الرخص المهنية للمعلمين) ولفت إلى أنه ستتم إعادة العلاوة إذا تمكن من تحقيق تلك المتطلبات والاشتراطات.

وأشار في برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أنه ستتاح للمعلم مدة معينة للانتقال إلى المستوى التالي وتجديد الرخصة، مؤكداً بأن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نصت أن يكون التعامل مع فصل المعلمين في أضيق الحدود وتكون في الأمور المخلة بالمهنة معبراً عن تفاؤله بأن تكون اللائحة الجديدة حافزاً للمعلمين أكثر من كونها عقاباً.

ولفت إلى أن اللائحة الجديدة الموجودة حالياً بمجلس الوزراء لإقرارها تتضمن ثلاث رتب؛ معلم ممارس ومعلم متقدم ثم معلم خبير.

وأضاف بأن اللائحة الجديدة وضعت مدة التجربة للمعلم المستجد لمدة سنتين ثم بعد انقضاء فترة التجربة ينتقل المعلم إلى رتبة معلم ممارس، وهذه الرتبة لها مدة معينة ومتطلبات عملية وإنجازات في الصف والمدرسة يقدمها المعلم لكي يتمكن من الانتقال للرتبة التالية (معلم متقدم).