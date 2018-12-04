رسميًا .. لوكا مودريتش يتوج بجائزة الكرة الذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - كسر هيمنة ميسي ورونالدو لعشر سنوات ماضية

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018، متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان.

وجاء إعلان المجلة الفرنسية عن فوز مودريتش بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي أُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس أمس. واستحق مودريتش الجائزة بعد مسيرة رائعة مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا وقاده للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا.

وكسر مودريتش (33 عامًا) لاعب ريال مدريد الإسباني، هيمنة رونالدو زميله السابق في النادي الملكي ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على الكرة الذهبية في الأعوام العشرة الماضية، بعدما أحرزها كل منهما خمس مرات منذ 2008.