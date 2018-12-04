أمريكا تدعو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يمثل تهديدًا خطيرًا ومتناميًا.
وتفصيلاً، نددت واشنطن بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط، حسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي اعتبر هذه التجربة خرقًا للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران "بريان هوك" في تصريحات أدلى بها في الطائرة التي كانت تقل بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الحلف الأطلسي أمس"تؤكد الحكومة الإيرانية أن تجاربها في مجال الصواريخ هي بطبيعتها دفاعية، إلا أنها ليست كذلك، وأنه تهديد خطير ومتنامٍ ونرغب برؤية الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف برنامج الصواريخ في إيران".
وأِشار "هوك" إلى اقتراح يمكن أن يطرح على طاولة التفاوض في بروكسل لفرض عقوبات على أفراد وكيانات تُسهل برنامج الصواريخ الإيراني.
أمريكا تدعو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-04
دعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يمثل تهديدًا خطيرًا ومتناميًا.
وتفصيلاً، نددت واشنطن بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط، حسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي اعتبر هذه التجربة خرقًا للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران "بريان هوك" في تصريحات أدلى بها في الطائرة التي كانت تقل بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الحلف الأطلسي أمس"تؤكد الحكومة الإيرانية أن تجاربها في مجال الصواريخ هي بطبيعتها دفاعية، إلا أنها ليست كذلك، وأنه تهديد خطير ومتنامٍ ونرغب برؤية الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف برنامج الصواريخ في إيران".
وأِشار "هوك" إلى اقتراح يمكن أن يطرح على طاولة التفاوض في بروكسل لفرض عقوبات على أفراد وكيانات تُسهل برنامج الصواريخ الإيراني.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
01:03 AM
بعد قيام طهران بتجربة صاروخ متوسط المدى يهدد أماكن بأوروبا والشرق الأوسط
دعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يمثل تهديدًا خطيرًا ومتناميًا.
وتفصيلاً، نددت واشنطن بقيام إيران خلال اليومين الماضيين بتجربة جديدة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط، حسب ما قاله وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي اعتبر هذه التجربة خرقًا للقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران "بريان هوك" في تصريحات أدلى بها في الطائرة التي كانت تقل بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الحلف الأطلسي أمس"تؤكد الحكومة الإيرانية أن تجاربها في مجال الصواريخ هي بطبيعتها دفاعية، إلا أنها ليست كذلك، وأنه تهديد خطير ومتنامٍ ونرغب برؤية الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف برنامج الصواريخ في إيران".
وأِشار "هوك" إلى اقتراح يمكن أن يطرح على طاولة التفاوض في بروكسل لفرض عقوبات على أفراد وكيانات تُسهل برنامج الصواريخ الإيراني.
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المصدر : الخليج 365
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