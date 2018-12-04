"الزامل": المادة لن تغنينا عن "كمارا".. ونسبة بقائه 100٪

محمد بن مسعود - الدمام - نفت إدارة نادي القادسية الأخبار المتداوَلة بأن اللاعب هارون كمارا على مقربة من مغادرة النادي لأحد الأندية الجماهيرية.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي لنادي القادسية: "تابعت إدارة نادي القادسية ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، عن مفاوضات بعض الأندية لمهاجم الفريق الكروي الأول والمنتخب السعودي هارون كمارا. وعليه فإن إدارة النادي تؤكد للجميع أنه لا صحة لهذه الأخبار، وأنها حريصة على النجوم كافة، وتؤكد أنها حريصة على أخذ المعلومات من مصادرها الرئيسة؛ لأن مثل هذه الأخبار تشتت ذهن اللاعب الذي تنتظره مشاركات خارجية مع المنتخب الوطني".

بدورها تواصلت "الخليج 365" مع رئيس نادي القادسية مساعد الزامل في وقت سابق قبل صدور البيان، وقال في حديث خاص: "أنا مؤتمن على نادي القادسية، وأتيت للعمل والمحافظة على مكتسباته ونجومه، وكل همي هو مصلحة نادي القادسية أينما كانت".

ورفض الزامل الخضوع للمقابل المادي المجزي للتفريط في أحد نجوم الفريق قي الوقت الراهن، وقال: "ربما نكسب مقابلاً مجزيًا، ولكن لا نحقق طموحنا. وطموحنا في الوقت الراهن المحافظة على نجوم الفريق. وهارون كمارا باق بنسبة 100 % إلا إذا غادرتُ المنصب.. فلكل حادث حديث".