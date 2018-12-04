أمير الرياض ونائبه يشرفان حفل سفارة الإمارات في ذكرى اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - "فيصل بن تركي": رفع المملكة لشعار معًا أبدًا سيظل دائمًا لتقارب البلدين

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, مساء أمس، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وكان في استقبالهما في مقر الحفل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وأعرب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل عن خالص التهاني والتبريكات للقيادة الإماراتية بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدًا أن الاحتفال بهذه المناسبة احتفال للمملكة ودولة الإمارات، منوهًا باعتزازه بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسباتها على اختلاف أنواعها التي تنم عن الافتخار بقيادتها وأبنائها في كل مكان.

وقال أمير الرياض: "الحمد لله الذي جمعنا على خير جمع وسبيل، نفخر أن نكون مع دولة الإمارات في مناسباتها ونفتخر بقيادتها وأبنائها"، وقدم شكره للقائمين على هذا الاحتفال وعلى رأسهم سمو الشيخ شخبوط بن نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة وجميع من شارك في هذه المناسبة.

وبيّن الأمير فيصل بن بندر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو أحد المعطيات التي ظهرت ويرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في منهج واضح وسليم، راجيًا سموه لهذا المجلس واللجان المنبثقة منه تحقيق ما تتطلع إليه القيادة في البلدين.

وأضاف: "إن التلاحم الشعبي السعودي الإماراتي أعطى إيضاحًا كاملاً لما تبطنه القيادتان لهذين البلدين، حيث تعملان لتحقيق رؤى شعوبهما، مؤكدًا أن رفع المملكة لشعار معًا أبدًا سيظل دائمًا لتحقيق المعادلة التي يعتقد بعضهم أنها صعبة ولكنها في الحقيقة سهلة لتقارب البلدين"، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ البلدين على خير سبيل وأفضل طريق.

حضر الحفل عددٌ من الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. ‏