متحدث شرطة مكة يكشف تفاصيل مقتل مطلوب أمنيًّا بقضية التغرير بفتاة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد 24 / 3 / 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًّا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء وجوده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش، كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشريًّا في محاولة الفرار من رجال الأمن؛ فتمت متابعته، وبمطالبته بتسليم نفسه استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار؛ ما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل، ونتج من ذلك مقتله.
وقد تعرَّض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري؛ وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
متحدث شرطة مكة يكشف تفاصيل مقتل مطلوب أمنيًّا بقضية التغرير بفتاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-04
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد 24 / 3 / 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًّا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء وجوده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش، كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشريًّا في محاولة الفرار من رجال الأمن؛ فتمت متابعته، وبمطالبته بتسليم نفسه استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار؛ ما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل، ونتج من ذلك مقتله.
وقد تعرَّض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري؛ وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
12:34 AM
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
12:52 AM
بادر بإطلاق النار عشوائيًّا من مقر سكنه وأصاب أحد رجال الأمن
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد 24 / 3 / 1440هـ، وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهامهم للقبض على أحد المطلوبين أمنيًّا بقضية التغرير بفتاة، وارتكاب جرائم إطلاق نار، وحيازة مخدرات، وذلك أثناء وجوده بمقر سكنه بحي المروة في محافظة جدة، بادر بإطلاق عشوائي للنار من سلاح رشاش، كان بحوزته، واقتياد شخص لاستخدامه درعًا بشريًّا في محاولة الفرار من رجال الأمن؛ فتمت متابعته، وبمطالبته بتسليم نفسه استمر في تهديد حياة المارة ورجال الأمن بالإطلاق العشوائي للنار؛ ما اقتضى تحييد خطره بالرد عليه بالمثل، ونتج من ذلك مقتله.
وقد تعرَّض أحد رجال الأمن للإصابة بطلق ناري؛ وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
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المصدر : الخليج 365
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