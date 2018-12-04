السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشن مبادرة "سواسية" ضمن اليوم العالمي للإعاقة

‎المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم مبادرة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي " سواسيةٌ " ضمن اليوم العالمي للإعاقة.وتهدف المبادرة إلى الاهتمام والعناية بفئة غالية على قلوبنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وتقديم كل‫ احتياجاتهم المختلفة خلال زيارة المسجد النبوي بأفضل إمكانية ‬.وجرى خلال التدشين استقبال عدد من ذوي القدرات الخاصة بمكتب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي والترحيب بهم وتبادل الأحاديث .وأكد الشيخ السديدس أن ذوي القدرات الخاصة هم الفئةٌ الغالية على المجتمع وهم معه سواسيةٌ في الحقوق والواجبات وفي تحقيق الخدمات وتخطي العقبات واستمرار الطموحات .كما شهد اللقاء عرضاً مرئيا لتدشين المبادرة وبرنامجها والفعاليات المتعلقة بها ، وكذلك تنظيم زيارة لهم للروضة الشريفة و الصلاة فيها و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على صاحبيه رضي الله عنهما .الجدير بالذكر أن مبادرة " سواسية" تأتي كنوع من الاهتمام والجهود المبذولة التي تقوم بها قيادة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وحرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما تقدمه من خدمات لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي .// انتهى //23:51ت م0317