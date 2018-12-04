شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان : النظام الإيراني منبع الإرهاب في المنطقة والعالم والان نبدء بالتفاصيل

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، أن النظام الإيراني لا يزال يستمر بمحاولة خداعه للعالم بخطابه المزدوج الذي يدّعي فيه البراءة من جرائمه التي ارتكبها في المنطقة والعالم .

وأوضح سموّه أن النظام الإيراني منذ تولّيه السلطة كان خلف قتل وتهجير الملايين من الشعب السوري ، بالإضافة إلى دعمه للطائفية في العراق من أجل تمزيق وحدته ، وكذلك اقتحامه للسفارات الموجودة داخل أرضه ، ومباشرته بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري .

وأضاف سموّه إلى أن النظام الإيراني خلق التنظيم الإرهابي "حزب الله" ليكون خنجرا في خاصرة العرب ، والذي يعدّ هذا التنظيم الخطير ذو الولاء المطلق والكامل لإيران متمثّلا في مشروعه المعروف بـ "ولاية الفقيه" ، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة الى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي ابادت العرب في العراق وسوريا ومزقت اوطانهم .

وبيّن سموّه بأن مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، متسائلاً إن كان العرب سيقبلون أن يكونو أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق الأمة العربية واخضاع كل من يقف ضده .

وأوضح سموّه إلى أن النظام الإيراني لم يكتفي بسجله الدموي في المنطقة بل سعى الى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني وجعلهم اداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ، مشدّداً بأن المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.

وألمح الأمير خالد بن سلمان إلى أنه بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولائهم للولي الفقيه و مشروعه التوسعي الطائفي، فإن سائر العرب تأبى أن تبدل ولائها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الملحوظ في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه.