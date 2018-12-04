شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الرياض ونائبه يشرفان حفل السفارة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض , مساء اليوم، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .

وكان في استقبال سموهما في مقر الحفل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل عن خالص التهاني والتبريكات للقيادة الإماراتية بهذه المناسبة العظيمة، مؤكداً أن الاحتفال بهذه المناسبة احتفالاً للمملكة ودولة الإمارات، منوها بإعتزازه بالمشاركة مع دولة الامارات العربية المتحدة بمناسباتها على اختلاف أنواعها التي تنم عن الافتخار بقيادتها وأبنائها في كل مكان.

وقال سموه :" الحمد لله الذي جمعنا على خير جمع وسبيل ، نفخر أن نكون مع دولة الإمارات في مناسباتها ونفتخر بقيادتها وأبنائها " ، وقدم سموه شكره للقائمين على هذا الإحتفال وعلى رأسهم سمو الشيخ شخبوط بن نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة وجميع من شارك في هذه المناسبة.

وبين الأمير فيصل بن بندر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو أحد المعطيات التي ظهرت ويرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في منهج واضح وسليم، راجياً سموه لهذا المجلس واللجان المنبثقة منه تحقيق ما تتطلع إليه القيادة في البلدين.

وأضاف : " إن التلاحم الشعبي السعودي الإماراتي أعطى إيضاحاً كاملاً لما تبطنه القيادتين لهذين البلدين التي تعملان لتحقيق رؤى شعوبهما، مؤكداً أن رفع المملكة لشعار معاً أبداً سيظل دائماً لتحقيق المعادلة التي يعتقد البعض أنها صعبة ولكنها في الحقيقة سهلة لتقارب البلدين " ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ البلدين على خير سبيل وأفضل طريق.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. ‏