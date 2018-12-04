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شكرا لقرائتكم ضباب لمدة 9 ساعات على الرياض والقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب على مناطق الرياض والقصيم.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت في تمام الحادية عشرة و45 دقيقة، وتستمر حتى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تشمل رماح والرياح والخرج والأجزاء المجاورة، والقصيم على بريدة، وتشمل عنيزة والأجزاء المجاورة.
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