شكرا لقرائتكم خروج الصغار غير مؤثر.. أسباب ونتائج الهروب الكبير لقطر من أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تحت عنوان “الهروب الكبير”، غادرت قطر “أوبك” لتعلن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط اعتبارًا من يناير 2019.

وقررت قطر الانسحاب من أوبك بعد معاناتها المستمرة من الأزمة الاقتصادية، وأيضًا رفضها الالتزام بتعليمات أوبك.

وتسعى قطر عبر هذه الخطوة للتحرر من قيود منظمة أوبك وتعويض خسائرها الاقتصادية، على الرغم من أن إنتاجها لا يذكر فهي تنتج 640 ألف برميل يوميًّا.

وبالنسبة إلى نتائج انسحاب الدوحة، فهي هكذا لن تضمن دعم عقودها النفطية، كما لن تتمكن من توسيع حصتها بالسوق، بالإضافة إلى أنها لن تزيد إطلاقًا أرباحها الاقتصادية.

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