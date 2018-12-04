شكرا لقرائتكم ماذا تعرف عن أنواع الـUSB المختلفة واستخداماتها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شرح المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي أنواع الـUSB المختلفة واستخداماتها.

وأوضح الحمادي أن Type-A هو الأشهر والموجود في أغلب الكمبيوترات، أما Type-B فشكله مربع، وتجده في الطابعات.

وأضاف المهتم بالتقنية أن Mini-USB موجود بشكل ضيق في الكاميرات، وبدأ يندثر، أما Micro-USB فموجود في بعض الجوالات خاصة القديمة.

وبالنسبة إلى الأكثر انتشارًا اليوم في معظم الأجهزة باختلافها فهو نوع Type-C.

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