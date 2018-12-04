شكرا لقرائتكم حساب المواطن .. كم دفعة من الدعم تحق لكل شخص ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن عدد دفعات الدعم المُستحقة لكل مواطن مُسجل في البرنامج، وهل لو انتهت دفعاته سيتوقف عنه الدعم؟

وأعاد خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 التأكيد وحسم الجدل بشأن هذه النقطة، وقال: إنه لا يوجد هناك مدة للدعم فالبرنامج قائم، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق فسيتم صرف الدعم له بشكل شهري.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 الجمعة الماضية عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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