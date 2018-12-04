شكرا لقرائتكم تطبيق ذكي ينقل مطالب ومقترحات أهالي مكة المكرمة للفيصل ونائبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مبادرة استقبال مطالب ومقترحات أهالي المحافظات عبر تطبيق ذكي.

ويأتي هذا تزامنًا مع انطلاق زيارات أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر لمحافظات المنطقة لهذا العام 1440هـ، فيما سيتولى فريق عمل جمعها وعرضها على سموهما.

ولإرسال الشكوى أو الاقتراح عبر التطبيق، يتم اختيار المحافظة والسجل المدني وإدخال الاسم الثلاثي ورقم الجوال.

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