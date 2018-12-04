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شكرا لقرائتكم فيديو.. قطعة حديد تسقط على مركبة وتدمرها بطريق الملك فهد في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - سقطت كتلة حديد ضخمة على مركبة مواطن، اليوم الاثنين، أثناء سيرها على طريق الملك فهد بالرياض.
وتسبب الحادث في وقوع تلفيات كبيرة في المركبة بحسب مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.
وأظهر المقطع، مباشرة الجهات الأمنية للواقعة، فيما ذكر شهود عيان أن الكتلة الحديدية انفلتت من رافعة لتسقط على السيارة من نوع جيب لكزس وتحطمها.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
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