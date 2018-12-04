شكرا لقرائتكم رئيس تقويم التعليم: الطالب السعودي متأخر عالميًّا والجامعات تعيش انتفاضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد رئيس هيئة تقويم التعليم، الأمير الدكتور فيصل المشاري، أن المملكة في المرتبة 39 لمؤشر التنمية البشرية، موضحًا أن الطالب السعودي متأخر عن طلاب العالم بعام ونصف، وكأنه يدرس 10 سنوات ونصف فقط.

وأضاف المشاري في حواره ببرنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية أن الطالب السعودي لا يحظَ بالقدر المطلوب من الهيئة النفسية، حتى أصبح بعض الطلاب يشعر أنه يتعلم مرغمًا، مشيرًا إلى أن: “قصرنا في إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه، ولم نتفاعل مع إبداعاته، فتساوي المعلم الجيد مع غيره من المعلمين”.

ورأى أن تطوير المناهج ليس كل الحل، لأن المعلمين يتركون المناهج الجديدة أحيانًا ويرجعون للقديمة، وأنه إذا لم تصل الخطط للمدرسة وتترجم بشكل واقعي فكل الخطط والسياسات لن تفيد، خاصةً وأن هناك قصورًا في تصميم الخطط.

وتابع المشاري أن الجامعات السعودية تعيش اليوم “انتفاضة” من أجل رفع مستواها في التصنيفات الدولية، وأن وجود المملكة في قمة العشرين له معنى كبير، ورصيد المملكة السياسي والاقتصادي والاجتماعي قوي ومحترم دوليًّا لا تهزه أي عاصفة.

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