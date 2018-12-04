الان تتابع “المشاري”: قد يتم إيقاف علاوة المعلمين السنوية في هذه الحالة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل المشاري، إنه قد يتم إيقاف العلاوات السنوية للمعلم والاستغناء عنه إذا كان هناك تقصير في المتطلبات المهنية الذي يتطلبه تجديد (الرخص المهنية للمعلمين) ولفت إلى أنه ستتم إعادة العلاوة إذا تمكن من تحقيق تلك المتطلبات والاشتراطات.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، أنه ستحدد للمعلم مدة معينة للانتقال إلى المستوى التالي وتجديد الرخصة، مؤكدا أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نصت أن يكون التعامل مع فصل المعلمين في أضيق الحدود وتكون في الأمور المخلة بالمهنة، معبرا عن تفاؤله بأن تكون اللائحة الجديدة حافزاً للمعلمين أكثر من كونها عقاباً.

ولفت إلى أن اللائحة الجديدة الموجودة حاليا بمجلس الوزراء لإقرارها تتضمن ثلاث رتب؛ معلم ممارس ومعلم متقدم ثم معلم خبير.