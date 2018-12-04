شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: النظام الإيراني يستمر بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان باستمرار النظام الإيراني بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه.

وذكر الأمير خالد بن سلمان عبر تغريدات في حسابه في تويتر اليوم (لثلاثاء) عدة أمثلة لما فعله النظام الإيراني منذ توليه السلطة ومنها: قيامه بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري ودعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته، واقتحامه للسفارات داخل أراضيه، وجريمة قتله لرئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "لم يكتف النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى الى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم اداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولائهم للولي الفقيه و مشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولائها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في اي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة اليه".