الان تتابع سباهي رداً على صحة الشمالية : اعتماد مستشفى طريف لايعتبر معتمد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرعر - الخليج 365 - طارق قمقوم:
رد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي” على تغريدة صحة منطقة الحدود الشمالية بحصول مستشفى طريف العام على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية ( سباهي )، بأن المنشأة الحاصلة على اعتماد مشروط، لا تعتبر معتمدة حتى استكمال استيفاء باقي المعايير غير المستوفاة.
وأكد أنّ ماتم قبوله هو الخطة التصحيحية المقدّمة من المنشأة .
وقال المركز السعودي عبر حسابه في “تويتر” إن المنشأة الحاصلة على اعتماد مشروط ، لا تعتبر معتمدة حتى استكمال استيفاء باقي المعايير غير المستوفاة ، وقبول سباهي للخطة التصحيحية المقدّمة من المنشأة.
وكانت صحة الشمالية قد غردت في وقت مبكر اليوم بحصول مستشفى طريف العام على شهادة الإعتماد من المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية ( سباهي ) .
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