الان تتابع خالد بن سلمان: زيارة ولي العهد إلى الجزائر تنقل العلاقات إلى آفاق أوسع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إن زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى الجزائر الشقيقة تأتي في إطار سعي المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين.

وأضاف سفير المملكة في واشنطن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الزيارة تسعى لنقل العلاقات التاريخية بين الجانبين إلى آفاق أوسع.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية شكر لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إثر مغادرته – حفظه الله – الجزائر.

وغادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد زيارة استغرقت يومين، ضمن جولته العربية.

يشار إلى أن ولي العهد عقد جلسة مباحثات مع دولة الوزير الأول الجزائري، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وفي بيان مشترك، تمت الموافقة على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة سمو ولي العهد، ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.