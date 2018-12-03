الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية و ضباب على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بالرياح على منطقة مكة المكرمة و المدينة المنورة و الجوف .

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،مساء اليوم، تنبيهات متقدمة بنظام الإنذار المبكر اليوم،تفيد بتدني الرؤية الافقية بسبب الضباب على منطقة القصيم و الرياض