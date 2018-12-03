شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دعى الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتجنب الأودية وتجمعات المياه وذلك بسبب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الإثنين) بإحتمالية هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء .

دعى الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتجنب الأودية وتجمعات المياه وذلك بسبب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الإثنين) بإحتمالية هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء .

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