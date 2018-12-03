شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على جدة ومكة والطائف والأجزاء المجاورة لها حتى الـ 6 مساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد في الرؤية على جدة، مكة المكرمة، الطائف، بحره، ذهبان، الهدا، عسفان، الجموم. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد في الرؤية على جدة، مكة المكرمة، الطائف، بحره، ذهبان، الهدا، عسفان، الجموم. وأشارت الأرصاد في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى أن الحالة الجوية التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة الـ 6 من صباح اليوم (الثلاثاء) حتى الـ 6 من مساء اليوم (الثلاثاء) ستشمل جدة، مكة المكرمة، الطائف، بحره، ذهبان، الجموم، بحره والأجزاء المجاورة لها.



شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على جدة ومكة والطائف والأجزاء المجاورة لها حتى الـ 6 مساء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .