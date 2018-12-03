شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العزاء والمواساة في وفاة الأمير فهد بن سعود بن هذلول آل ثنيان - رحمه الله - وذلك في زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء .
وسأل الأمير محمد بن عبد الرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهته أعرب أصحاب السمو الأمراء أشقاء وأبن الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
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