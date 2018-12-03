شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: ولي العهد يسعى لنقل العلاقات السعودية الجزائرية إلى آفاق أوسع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجزائر) أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان أن زيارة ولي العهد الأمير

أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر تأتي في أطار سعي المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، والسعي لنقلها إلى آفاق أوسع، حسبما ذكره في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (الاثنين).

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