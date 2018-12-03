‏استشهاد "العريف فتيني" في انقلاب دورية.. وجثمانه يصل لجازان

محمد بن مسعود - الدمام - يوارى الثرى عصر الثلاثاء في مسقط رأسه بقرية رح الجدور

استُشهد أمس الأول الأحد العريف "عيسى فتيني صوعان آل فتيني" أثناء تأدية واجبه الوطني في قطاع حرس الحدود بعردة بالمنطقة الشرقية إثر انقلاب دورية.

وعلمت "الخليج 365" أن جثمان "فتيني" وصل الاثنين إلى جازان، وسيوارى الثرى اليوم عصرًا في مسقط رأسه بقرية رح الجدور التابعة لمحافظة أبو عريش.

والعريف "فتيني" متزوج، وله بنتان، أصغرهما لا يتجاوز عمرها الشهرين، ويعول أسرته وشقيقه المعاق.