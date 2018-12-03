بعد العقوبات الأمريكية.. مشتريات تركيا من نفط إيران تهبط إلى الصفر في نوفمبر

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أفادت بيانات من مصدر بقطاع الشحن بأن مشتريات شركة التكرير التركية توبراش، المشتري الرئيس للخام في تركيا، من النفط الإيراني هبطت إلى الصفر في نوفمبر من نحو 129 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وفقًا للعربية.
وفي التفاصيل، تعد تركيا من بين 8 دول تحصل على إعفاء مؤقت من واشنطن يسمح لها بشراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على طهران، لكن لم يتم الإعلان عن الإعفاء حتى أوائل نوفمبر.
ومن جهة أخرى، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الاثنين، إن قطاع النفط الإيراني في طليعة الحرب ضد "العدو"، مضيفًا أن طهران ستبذل أقصى ما في وسعها لمواجهة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية على البلاد.
ولم يحدد زنغنه من يعده "العدو" في تصريحاته التي نقلها الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، لكن إيران تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات عليها، وقالت إن هدفها وقف صادرات النفط الإيرانية كلية.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في مايو، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني الشهر الماضي.
بعد العقوبات الأمريكية.. مشتريات تركيا من نفط إيران تهبط إلى الصفر في نوفمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-04
أفادت بيانات من مصدر بقطاع الشحن بأن مشتريات شركة التكرير التركية توبراش، المشتري الرئيس للخام في تركيا، من النفط الإيراني هبطت إلى الصفر في نوفمبر من نحو 129 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وفقًا للعربية.
وفي التفاصيل، تعد تركيا من بين 8 دول تحصل على إعفاء مؤقت من واشنطن يسمح لها بشراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على طهران، لكن لم يتم الإعلان عن الإعفاء حتى أوائل نوفمبر.
ومن جهة أخرى، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الاثنين، إن قطاع النفط الإيراني في طليعة الحرب ضد "العدو"، مضيفًا أن طهران ستبذل أقصى ما في وسعها لمواجهة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية على البلاد.
ولم يحدد زنغنه من يعده "العدو" في تصريحاته التي نقلها الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، لكن إيران تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات عليها، وقالت إن هدفها وقف صادرات النفط الإيرانية كلية.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في مايو، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني الشهر الماضي.
04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440
12:06 AM
رغم حصول أنقرة على إعفاء مؤقت من واشنطن يسمح لها بشراء الخام الإيراني
أفادت بيانات من مصدر بقطاع الشحن بأن مشتريات شركة التكرير التركية توبراش، المشتري الرئيس للخام في تركيا، من النفط الإيراني هبطت إلى الصفر في نوفمبر من نحو 129 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وفقًا للعربية.
وفي التفاصيل، تعد تركيا من بين 8 دول تحصل على إعفاء مؤقت من واشنطن يسمح لها بشراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على طهران، لكن لم يتم الإعلان عن الإعفاء حتى أوائل نوفمبر.
ومن جهة أخرى، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الاثنين، إن قطاع النفط الإيراني في طليعة الحرب ضد "العدو"، مضيفًا أن طهران ستبذل أقصى ما في وسعها لمواجهة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض ضغوط اقتصادية على البلاد.
ولم يحدد زنغنه من يعده "العدو" في تصريحاته التي نقلها الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، لكن إيران تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات عليها، وقالت إن هدفها وقف صادرات النفط الإيرانية كلية.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في مايو، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني الشهر الماضي.
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المصدر : الخليج 365
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