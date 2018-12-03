شاهد.. نائب أمير المدينة يعزي أهالي المتوفين بسيول ينبع

محمد بن مسعود - الدمام - قدم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل واجب العزاء لذوي المواطن "ناجي العلوني"، وابنه اللذين توفيا عقب فقدانهما بسيول ينبع، ونقل لذوي المتوفين تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال الأمير سعود بن خالد الفيصل لدى وصوله مجلس الأسرة في ينبع ذوو المتوفين، وقدم نائب أمير منطقة المدينة تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدين، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يتقبلهما مع الشهداء.

كما نقل نائب أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لذوي الفتاة لمى الرميح، والطفل مساعد الرميح المتوفين عقب فقدانهما بسيول ينبع، حيث كان في استقباله لدى وصوله مجلس الأسرة بمدينة ينبع الصناعية ذوو المتوفين، مقدمًا لذوي المتوفين تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي أمير المنطقة سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يتقبلهما مع الشهداء.

وعبر ذوو المتوفين عن خالص شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة المدينة المنورة على تقديم واجب العزاء في اللذين توفيا عقب فقدانهما بسيول ينبع، سائلين المولى -عز وجل- أن يكون ذلك في ميزان حسناته.

وكانت السيول اجتاحت ينبع بجميع المراكز وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، احتجزت 40 شخصًا تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة، كما تسببت بوفاة أربعة أشخاص منهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية.



ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.