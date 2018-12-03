"قائد مدرسة" بمكة يطالب بإلغاء التعامل النقدي في المقاصف المدرسية

محمد بن مسعود - الدمام - مع الاعتماد في الشراء - بدلاً من ذلك- على بطاقات مسبوقة الدفع

طالب أحد قادة المدارس بمكة المكرمة، بضرورة إلغاء التعامل النقدي في المقاصف المدرسية، والاعتماد في الشراء على بطاقات مسبوقة الدفع.

وتفصيلاً؛ أوضح قائد إحدى المدارس محفوظ الغامدي، أنه تقدم لمقام وزارة التعليم بفكرة إلغاء التعامل النقدي في المقاصف المدرسية، واعتماد بطاقات ممغنطة أشبه بـ"الفيزا كارت" المدفوعة مسبقًا؛ للتسهيل على الطالب وولي أمره، وتكون بأسعار مختلفة، قد تغطي بعضها عملية الشراء لمدة شهر كامل وتتنوع أسعارها، وتبدأ من ثلاثة ريالات لتصل إلى 100 ريال، بحيث يستفاد منها في الشراء من المقصف المدرسي من خلال توفير جهاز خاص لحسم المبلغ حسب مشتريات الطلاب.

وأشار إلى أن هذه الطريقة تختلف تماماً عن خدمة ماكينات البيع الذاتي إذ لا حاجة لها في المقصف المدرسي بل ستساهم في خدمة الأسر المنتجة بشكل كبير مع توفير أيد عاملة منهم.

وأكد "الغامدي" بأن تطوير المقاصف المدرسية لن يكتب لها النجاح في حال تجاهل مساحة المقصف المدرسي، فالمقاصف الحالية التي تقل مساحتها عن ٦×٦ لن تخدم الطلاب، بل يجب توفير مساحة مناسبة لا تقل عن ٨٠ متراً مع طاولات للجلوس ومكيفات داخل المقصف المدرسي.

ولفت إلى أن تعدد الوجبات الغذائية أمر سيحدث نقلة نوعية في المدرسة التي ثبت أن الطلاب أو نسبة كبيرة منهم لا تفطر في البيت وأنه بمجرد توفير مقصف منظم صحي متسع سيحقق أرباحاً عالية جداً تتجاوز مليارين سنوياً.

وبيَّن أن الهدف في النهاية صحة الطالب، حيث أصبح بعد تفعيل ساعات النشاط من الضروري توفير وجبات مناسبة للطلاب وأكثر تنوعاً تشمل التمر والحليب والفواكه وأنواع السلطات الصحية وغيرها، لافتاً إلى أن دخل المدارس الآن ضعيف جداً بسبب عدم ثقة الطالب بالمقصف ورغم هذا وصل دخلها بوضعها الحالي ملياراً ونصف المليار سنوياً، ومن المتوقع بعد تنفيذ المقترح أن يرتفع الدخل بنسبة كبيرة ويساعد في دعم الأسر المنتجة وتوظيفهم في المقاصف.

وأعرب "الغامدي" عن شكره لوزارة التعليم، والتي رحبت بجميع المبادرات والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى المدارس، مشيراً إلى أن هناك استجابة وتفاعلاً من الوزارة مع اقتراحه على أمل أن يتحقق قريبًا.