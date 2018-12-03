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محمد بن مسعود - الدمام - "تطوير مكة" تطلق مبادرة استقبال مطالب الأهالي عبر تطبيق ذكي هادي العصيمي الخليج 365 2018-12-04 أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مبادرة استقبال مطالب الأهالي عبر تطبيق ذكي، وسيتولى فريق عمل جمعها وعرضها على مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، تزامناً مع انطلاق زياراتهما لمحافظات المنطقة للعام الحالي، عبر تطبيق هيئة تطوير منطقة مكة على الرابط التالي: mrda.gov.sa/askprince/. 04 ديسمبر 2018 - 26 ربيع الأول 1440 12:02 AM تزامناً مع انطلاق زيارات أمير المنطقة ونائبه للمحافظات تزامناً مع انطلاق زيارات أمير المنطقة ونائبه للمحافظات أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مبادرة استقبال مطالب الأهالي عبر تطبيق ذكي، وسيتولى فريق عمل جمعها وعرضها على مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، تزامناً مع انطلاق زياراتهما لمحافظات المنطقة للعام الحالي، عبر تطبيق هيئة تطوير منطقة مكة على الرابط التالي: mrda.gov.sa/askprince/. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "تطوير مكة" تطلق مبادرة استقبال مطالب الأهالي عبر تطبيق ذكي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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