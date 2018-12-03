بعد 9 أيام من الاختفاء.. "الخليج 365" تسهم في العثور على مفقود "معشوقة الباحة"

محمد بن مسعود - الدمام - والده: شكرًا لكم ولرجال الأمن ولكل من أسهم في العثور على ابني

عُثر اليوم على مفقود "معشوقة" طراد سفر الغامدي في مدينة الرياض، الذي اختفى منذ السبت مطلع الأسبوع المنصرم في وسط الباحة.

يأتي ذلك بعد قرابة 4 أيام من نشر "الخليج 365" اختفاء الغامدي، الذي سبقه البحث بـ5 أيام.

وقال لـ"الخليج 365" والد المفقود: أبلغنا أحد الأشخاص برؤية ابني في مركز "بوا"، وأنه متجه لمواقف الرياض بالطائف، وذلك بعد رؤية صورته في "الخليج 365". مضيفًا: على الفور توجهنا للموقع، وبسؤال الموجودين أكدوا أنه استقل مركبة متجهة للرياض. وبتتبُّع المركبة واتجاهها تم العثور عليه في بطحاء الرياض وهو بصحة جيدة.

وقال والد المفقود الغامدي: شكرًا لصحيفة الخليج 365، شكرًا لرجال الأمن، شكرًا لكل من أسهم في العثور على ابني.

وكان والد طراد الغامدي قد أوضح أنه يعاني اعتلالات نفسية. وأضاف: وقد تقدمنا ببلاغ رسمي لدى شرطة الباحة، وكان يرتدي ثوبًا أسود، ولا يملك إثباتًا أو جوالاً، وخرج مع شقيقه الأصغر فيصل عصر السبت من الأسبوع المنصرم من منزلنا في معشوقة، وفي صلاة المغرب كانا في مسجد سوق الخضار القديم بوسط الباحة، لكنه بعد الصلاة لم يُعثر عليه.