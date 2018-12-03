"الجمعان": اضطرابات جوية وأمطار غزيرة تشمل مناطق عدة منها مكة والمدينة

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قال محلل المناخ تركي الجمعان إن السعودية ستتأثر - بمشيئة الله تعالى - باضطرابات جوية، تعمل على هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة، أهمها منطقتا مكة المكرمة والمدينة والمنورة، وكذلك حائل والقصيم بشكل متوسط وخفيف إجمالاً. ويُتوقع أن تشهد الحالة ذروتها خلال يومَيْ الثلاثاء والأربعاء.
وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أن الحالة تبدأ بمنطقة المدينة المنورة صباح يوم غد الثلاثاء حتى المساء من هذا اليوم، مع فرص للأمطار، قد تكون متوسطة إلى غزيرة إجمالاً، وتشمل (الرايس وينبع والقرى والهجر التابعة لهما).
وأضاف الجمعان بأن الحالة تبدأ بمنطقة مكة المكرمة مساء يوم غد الثلاثاء وصباح الأربعاء القادم، ويُتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة إجمالاً، وتشمل (جدة ورابغ والليث والقرى والهجر التابعة لها). فيما تتأثر منطقة حائل بالحالة خلال يوم الثلاثاء بفرص تُعد من خفيفة إلى متوسطة إجمالاً، وتشمل المناطق الغربية، منها (حرة بني رشيد).
وبخصوص منطقة القصيم قال إن الفرص خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء القادم، وكذلك منطقة الحدود الشمالية الفرص فيها خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء، وفي المنطقة الشرقية أيضًا الفرص خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء.
"الجمعان": اضطرابات جوية وأمطار غزيرة تشمل مناطق عدة منها مكة والمدينةسعود الدعجاني الخليج 365 2018-12-03
قال محلل المناخ تركي الجمعان إن السعودية ستتأثر - بمشيئة الله تعالى - باضطرابات جوية، تعمل على هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة، أهمها منطقتا مكة المكرمة والمدينة والمنورة، وكذلك حائل والقصيم بشكل متوسط وخفيف إجمالاً. ويُتوقع أن تشهد الحالة ذروتها خلال يومَيْ الثلاثاء والأربعاء.
وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أن الحالة تبدأ بمنطقة المدينة المنورة صباح يوم غد الثلاثاء حتى المساء من هذا اليوم، مع فرص للأمطار، قد تكون متوسطة إلى غزيرة إجمالاً، وتشمل (الرايس وينبع والقرى والهجر التابعة لهما).
وأضاف الجمعان بأن الحالة تبدأ بمنطقة مكة المكرمة مساء يوم غد الثلاثاء وصباح الأربعاء القادم، ويُتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة إجمالاً، وتشمل (جدة ورابغ والليث والقرى والهجر التابعة لها). فيما تتأثر منطقة حائل بالحالة خلال يوم الثلاثاء بفرص تُعد من خفيفة إلى متوسطة إجمالاً، وتشمل المناطق الغربية، منها (حرة بني رشيد).
وبخصوص منطقة القصيم قال إن الفرص خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء القادم، وكذلك منطقة الحدود الشمالية الفرص فيها خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء، وفي المنطقة الشرقية أيضًا الفرص خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
11:52 PM
قال إنه من المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها خلال يومَيْ الثلاثاء والأربعاء
قال محلل المناخ تركي الجمعان إن السعودية ستتأثر - بمشيئة الله تعالى - باضطرابات جوية، تعمل على هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق عدة، أهمها منطقتا مكة المكرمة والمدينة والمنورة، وكذلك حائل والقصيم بشكل متوسط وخفيف إجمالاً. ويُتوقع أن تشهد الحالة ذروتها خلال يومَيْ الثلاثاء والأربعاء.
وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أن الحالة تبدأ بمنطقة المدينة المنورة صباح يوم غد الثلاثاء حتى المساء من هذا اليوم، مع فرص للأمطار، قد تكون متوسطة إلى غزيرة إجمالاً، وتشمل (الرايس وينبع والقرى والهجر التابعة لهما).
وأضاف الجمعان بأن الحالة تبدأ بمنطقة مكة المكرمة مساء يوم غد الثلاثاء وصباح الأربعاء القادم، ويُتوقع أن تكون من متوسطة إلى غزيرة إجمالاً، وتشمل (جدة ورابغ والليث والقرى والهجر التابعة لها). فيما تتأثر منطقة حائل بالحالة خلال يوم الثلاثاء بفرص تُعد من خفيفة إلى متوسطة إجمالاً، وتشمل المناطق الغربية، منها (حرة بني رشيد).
وبخصوص منطقة القصيم قال إن الفرص خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء القادم، وكذلك منطقة الحدود الشمالية الفرص فيها خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء، وفي المنطقة الشرقية أيضًا الفرص خفيفة إجمالاً خلال يوم الأربعاء.
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المصدر : الخليج 365
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