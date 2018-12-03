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محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف تحفيز وتجويد الأداء حصدت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، جائزة التميز من بين الجهة والإدارات الحكومية بالمحافطة لعام 2018. وتُقام الجائزة بشكل سنوي تتنافس عليها الإدارات الحكومية والتطوعية بالقنفذة لتحفيز وتجويد أدائها.

إدارة "مدني القنفذة" تحصد جائزة التميز على مستوى الإدارات الحكومية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03 حصدت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، جائزة التميز من بين الجهة والإدارات الحكومية بالمحافطة لعام 2018. وتُقام الجائزة بشكل سنوي تتنافس عليها الإدارات الحكومية والتطوعية بالقنفذة لتحفيز وتجويد أدائها.

03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 11:48 PM تستهدف تحفيز وتجويد الأداء تستهدف تحفيز وتجويد الأداء حصدت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، جائزة التميز من بين الجهة والإدارات الحكومية بالمحافطة لعام 2018. وتُقام الجائزة بشكل سنوي تتنافس عليها الإدارات الحكومية والتطوعية بالقنفذة لتحفيز وتجويد أدائها.

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المصدر : الخليج 365

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