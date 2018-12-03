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انت الان تتابع هاشتاق "طريق شعب آل عباس" بالعرضيات يصل "الترند".. والأهالي بانتظار رد "الجهات المعنية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أنشأ مغردون من أهالي قرى شعب آل عباس بمحافظة العرضيات هاشتاقاً على تويتر #٣٦_عامًا_شعب_العباس_من دون_أسفلت، وذلك لإيصال صوتهم للجهات المعنية بالطريق.
وأرسل الأهالي لـ"الخليج 365" صورة لأول معاملة قدموها عام ١٤٠٤ هـ، وما زالوا محتفظين بها، وأرسلوا معاملة أخرى عام ١٤٢٧هـ، وهي بانتظار التنفيذ من الجهات المعنية.
ويعاني الأهالي منذ 36 عامًا عند جريان السيول التي تقطعهم عن المدارس والمستشفيات والمحال التجارية، ويطالبون بسرعة تنفيذ طريقهم الذي يبلغ بطول ٩ كيلومترات.
وقال المغرد مسفر القرني: "نحن أهالي شعب آل عباس نعاني معاناة شديدة بسبب وعورة الطريق، مما أدى إلى انقطاعنا عن أعمالنا ومصالحنا وطرقنا وجميع الدوائر الحكومية".
وأضاف القرني أن "الوادي يقطنه أكثر من ٩٠٠ شخص، ويوجد به مركز صحي ومدرستان، والسيارات الصغيرة لا تستطيع الدخول؛ فنضطر إلى شراء سيارات الدفع الرباعي".
وقال المغرد صالح الشمراني: "نرجو أولاً تحديد الجهة المسؤولة لتتحد المطالبات، فأذكر قبل سنوات كتبت عن ذلك، وتلاقفت المشكلة وقتها وزارة النقل والبلدية".
وأضاف الشمراني: "للأمانة هذه المعاناة لابد لها من حل عاجل، فذلك الوادي لا يخلو من مسن/ة أو مريض/ة أو طالب/ة أو مبدع/ة، يحتاجون إلى طريق مسفلت يلبي احتياجاتهم".
وقال المغرد محمد عبدالله القرني: "طريق شعب آل عباس يهدد سلامة عابريه من المرضى والنساء الحوامل وكبار السن"، مؤكدًا أنه "لن يشعر بالأمر إلا الذي ذاق مرارته".
وقال المغرد الأباتشي إن من الحوادث أثناء جريان السيول وانقطاع الطريق "مخاطرة شخص بسيارته لإنقاذ شخصين احتجزتهما السيول أحدهما مريض بالقلب والآخر مريض بالسكري".
وقال المغرد سمو المجد: "في ظل انعدام الصيانة بشكل دوري، فضلاً عن حل هذه الإشكالية بتعبيد الطريق واتخاذ إجراءات وحلول ناجحة؛ لمنع هذه المعاناة ولو جزئيًا، فإننا نقلق عند هطول الأمطار لما تخلِّفه من دمار صخري".
هاشتاق "طريق شعب آل عباس" بالعرضيات يصل "الترند".. والأهالي بانتظار رد "الجهات المعنية"سلطان السهيمي الخليج 365 2018-12-03
أنشأ مغردون من أهالي قرى شعب آل عباس بمحافظة العرضيات هاشتاقاً على تويتر #٣٦_عامًا_شعب_العباس_من دون_أسفلت، وذلك لإيصال صوتهم للجهات المعنية بالطريق.
وأرسل الأهالي لـ"الخليج 365" صورة لأول معاملة قدموها عام ١٤٠٤ هـ، وما زالوا محتفظين بها، وأرسلوا معاملة أخرى عام ١٤٢٧هـ، وهي بانتظار التنفيذ من الجهات المعنية.
ويعاني الأهالي منذ 36 عامًا عند جريان السيول التي تقطعهم عن المدارس والمستشفيات والمحال التجارية، ويطالبون بسرعة تنفيذ طريقهم الذي يبلغ بطول ٩ كيلومترات.
وقال المغرد مسفر القرني: "نحن أهالي شعب آل عباس نعاني معاناة شديدة بسبب وعورة الطريق، مما أدى إلى انقطاعنا عن أعمالنا ومصالحنا وطرقنا وجميع الدوائر الحكومية".
وأضاف القرني أن "الوادي يقطنه أكثر من ٩٠٠ شخص، ويوجد به مركز صحي ومدرستان، والسيارات الصغيرة لا تستطيع الدخول؛ فنضطر إلى شراء سيارات الدفع الرباعي".
وقال المغرد صالح الشمراني: "نرجو أولاً تحديد الجهة المسؤولة لتتحد المطالبات، فأذكر قبل سنوات كتبت عن ذلك، وتلاقفت المشكلة وقتها وزارة النقل والبلدية".
وأضاف الشمراني: "للأمانة هذه المعاناة لابد لها من حل عاجل، فذلك الوادي لا يخلو من مسن/ة أو مريض/ة أو طالب/ة أو مبدع/ة، يحتاجون إلى طريق مسفلت يلبي احتياجاتهم".
وقال المغرد محمد عبدالله القرني: "طريق شعب آل عباس يهدد سلامة عابريه من المرضى والنساء الحوامل وكبار السن"، مؤكدًا أنه "لن يشعر بالأمر إلا الذي ذاق مرارته".
وقال المغرد الأباتشي إن من الحوادث أثناء جريان السيول وانقطاع الطريق "مخاطرة شخص بسيارته لإنقاذ شخصين احتجزتهما السيول أحدهما مريض بالقلب والآخر مريض بالسكري".
وقال المغرد سمو المجد: "في ظل انعدام الصيانة بشكل دوري، فضلاً عن حل هذه الإشكالية بتعبيد الطريق واتخاذ إجراءات وحلول ناجحة؛ لمنع هذه المعاناة ولو جزئيًا، فإننا نقلق عند هطول الأمطار لما تخلِّفه من دمار صخري".
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
11:47 PM
يعانون منذ 36 عامًا عند جريان السيول وطالبوا بسرعة التنفيذ
أنشأ مغردون من أهالي قرى شعب آل عباس بمحافظة العرضيات هاشتاقاً على تويتر #٣٦_عامًا_شعب_العباس_من دون_أسفلت، وذلك لإيصال صوتهم للجهات المعنية بالطريق.
وأرسل الأهالي لـ"الخليج 365" صورة لأول معاملة قدموها عام ١٤٠٤ هـ، وما زالوا محتفظين بها، وأرسلوا معاملة أخرى عام ١٤٢٧هـ، وهي بانتظار التنفيذ من الجهات المعنية.
ويعاني الأهالي منذ 36 عامًا عند جريان السيول التي تقطعهم عن المدارس والمستشفيات والمحال التجارية، ويطالبون بسرعة تنفيذ طريقهم الذي يبلغ بطول ٩ كيلومترات.
وقال المغرد مسفر القرني: "نحن أهالي شعب آل عباس نعاني معاناة شديدة بسبب وعورة الطريق، مما أدى إلى انقطاعنا عن أعمالنا ومصالحنا وطرقنا وجميع الدوائر الحكومية".
وأضاف القرني أن "الوادي يقطنه أكثر من ٩٠٠ شخص، ويوجد به مركز صحي ومدرستان، والسيارات الصغيرة لا تستطيع الدخول؛ فنضطر إلى شراء سيارات الدفع الرباعي".
وقال المغرد صالح الشمراني: "نرجو أولاً تحديد الجهة المسؤولة لتتحد المطالبات، فأذكر قبل سنوات كتبت عن ذلك، وتلاقفت المشكلة وقتها وزارة النقل والبلدية".
وأضاف الشمراني: "للأمانة هذه المعاناة لابد لها من حل عاجل، فذلك الوادي لا يخلو من مسن/ة أو مريض/ة أو طالب/ة أو مبدع/ة، يحتاجون إلى طريق مسفلت يلبي احتياجاتهم".
وقال المغرد محمد عبدالله القرني: "طريق شعب آل عباس يهدد سلامة عابريه من المرضى والنساء الحوامل وكبار السن"، مؤكدًا أنه "لن يشعر بالأمر إلا الذي ذاق مرارته".
وقال المغرد الأباتشي إن من الحوادث أثناء جريان السيول وانقطاع الطريق "مخاطرة شخص بسيارته لإنقاذ شخصين احتجزتهما السيول أحدهما مريض بالقلب والآخر مريض بالسكري".
وقال المغرد سمو المجد: "في ظل انعدام الصيانة بشكل دوري، فضلاً عن حل هذه الإشكالية بتعبيد الطريق واتخاذ إجراءات وحلول ناجحة؛ لمنع هذه المعاناة ولو جزئيًا، فإننا نقلق عند هطول الأمطار لما تخلِّفه من دمار صخري".
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المصدر : الخليج 365
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