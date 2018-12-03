السعودية اليوم/ تقنية الاحساء للبنات تنظم معرضاً لمشاريع المتدربات في الدعم الفني

عام/ تقنية الاحساء للبنات تنظم معرضاً لمشاريع المتدربات في الدعم الفني
الأحساء 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
نظمت الكلية التقنية للبنات بالاحساء اليوم معرضاً لمشاريع المتدربات في تخصص الدعم الفني، وذلك في مقر الكلية بالهفوف.
وشملت موضوعات المشاريع انترنت الأشياء والحوسبة السحابيه إضافة إلى استخدام الدوائر الالكترونية الرازبيري باي والاردوينو.
وأشادت المدربة دعاء القطان، بانجازات المتدربات ، مؤكدة أن هذه المشروعات تعد الخطوة الأولى للمتدربات في البحث العلمي، مبينة أن اختيار مواضيع المشاريع متعلقة بالتوجهات التقنية الحديثة التي تواكب رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن المشاريع ساعدت المتدربات على التدريب على المهارات المختلفة كالدوائر الرقمية وأنظمة التشغيل ويندوز ولينكس إضافة إلى تكوين الشبكات المحلية وإعداد الموجهات والمحولات في الشبكة بالإضافة إلى مهارة البرمجة.
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23:49ت م
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