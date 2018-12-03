السعودية اليوم / مساعد وزير الخارجية المصري يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية

عام / مساعد وزير الخارجية المصري يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية

القاهرة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

استقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشئون البرلمانية السفير مصطفى القوني اليوم، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى عساف أبو ثنين والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة خلال زيارتهم الحالية إلى مصر.

وتناول اللقاء سُبل دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

23:09ت م

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القاهرة 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واساستقبل مساعد وزير الخارجية المصري للشئون البرلمانية السفير مصطفى القوني اليوم، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى عساف أبو ثنين والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة خلال زيارتهم الحالية إلى مصر.وتناول اللقاء سُبل دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //23:09ت م0310

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