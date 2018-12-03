السعودية اليوم / محافظ الليث يرأس الجلسة الطارئة للمجلس المحلي



الليث 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واس

رأس محافظ الليث محمد بن عبد العزير القباع ، اليوم ، الاجتماع الطارئ للمجلس المحلي للمحافظة, بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية , وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة, منها الأعمال والإنجازات والتقارير العاجلة بشأن الحالة المطرية التي شهدتها محافظة الليث وما ترتب عليها من دخول السيول المنقولة على المحافظة .

واستعرض المجلس سير العمل والمراحل المنجزة من مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، التي تشمل شبكات الصرف الصحي للأحياء السكنية والقرى بالمحافظة، وما يعترض هذه المشروعات من معوقات وسبل معالجتها، واحتياجات أهالي المراكز والقرى التابعة للمحافظة في مجالات التعليم والبلدية والطرق والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والحلول الكفيلة بتسريع تنفيذ بعض مشروعات الطرق التي تسببت في عزل عدد من القرى عن المحافظة، إثر هطول الأمطار، التي تحتاج إلى أنشاء جسور وعبارات لدرء أخطار السيول .

كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات.

// انتهى //

22:07ت م

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الليث 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واسرأس محافظ الليث محمد بن عبد العزير القباع ، اليوم ، الاجتماع الطارئ للمجلس المحلي للمحافظة, بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية , وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة .وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة, منها الأعمال والإنجازات والتقارير العاجلة بشأن الحالة المطرية التي شهدتها محافظة الليث وما ترتب عليها من دخول السيول المنقولة على المحافظة .واستعرض المجلس سير العمل والمراحل المنجزة من مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، التي تشمل شبكات الصرف الصحي للأحياء السكنية والقرى بالمحافظة، وما يعترض هذه المشروعات من معوقات وسبل معالجتها، واحتياجات أهالي المراكز والقرى التابعة للمحافظة في مجالات التعليم والبلدية والطرق والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والحلول الكفيلة بتسريع تنفيذ بعض مشروعات الطرق التي تسببت في عزل عدد من القرى عن المحافظة، إثر هطول الأمطار، التي تحتاج إلى أنشاء جسور وعبارات لدرء أخطار السيول .كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات.// انتهى //22:07ت م0295

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