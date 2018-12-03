السعودية | وزير الشئون البلدية والقروية يعتمد لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات

نشر قبل 1 دقيقة - 9:44 مساءً, 3 ديسمبر 2018 م

المناطق - الرياض

انطلقت يوم الأحد الثاني من ديسمبر أولى ورش اطلاق لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات الفرعيه والمرتبطه والتي أقامها مركز قياس الأداء البلدي برئاسة نوره بنت نجر العتيبي كخطوة أولى نحو مواءمة أعمال القطاع البلدي في البلديات مع مايتم في الأمانات وديوان الوزارة وامتدت الورش ليومين متتاليين بواقع ٢٦٨ بلدية مرتبطه و ٩٩ بلدية فرعيه حيث بلغ عدد رؤساء البديات وفرق الأمانات قرابة ٤٨٦ شخص وبحضور كل من مركز أداء الأجهزة العامه ومركز الانجاز لتعريف الميدان البلدي عن قرب بالتزامات القطاع البلدي ضمن برامج الرؤية .

وتأتي هذه الورش انطلاقاً من توجه الوزارة لرفع كفاءة أداء القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات المقدمة من القطاع كأحد أهدافها نحو التمحور حول المستفيد متبنية شعار ( أن يكون الفرد فخوراً بمدينته) هذا وقد اختتمت الورش باعتماد معالي وزير الشئون البلدية والقرويه م/عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ ماتم خلال الورش إيذاناً ببدء القياس لهذا الربع وأكد معاليه بحضور المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة م/حسام الدين المدني بأن الهدف من تأسيس مركز قياس أداء القطاع أن يكون اداة فاعلة ممتدة داخل الوزارة تساهم في عكس صوره واقعيه عن التحديات وفرص التحسين وتبرز جهود الميدان في القطاع البلدي بشكل مهني ووفق اطر قياس علميه تحفز بدورها رفع كفاءة الأداء وتتبنى منهجية إدارة الاداء المتبعة بالمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة.