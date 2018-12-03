شكرا لقرائتكم خبر عن 7262 قطعة أرض سكنية تقدّمها الإسكان بالمجّان في صبيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس إبراهيم العكيري أنه انطلاقاً لبرامج الوزارة المختلفة ومن ضمنها منتج (الارض المجانية) خصصت (٧٢٦٢) قطعة أرض سكنية بـ(٤) مخططات بمحافظة صبيا وذلك ضمن حملة سكني٢٠١٧ إلى الموجة العاشرة من حملة سكني ٢٠١٨م وذلك حرصا من وزارة الإسكان على تغطية أعداد المستحقين فقد تم أيضاً تكليف المختصين لديهم لعمل تصاميم لموقعين بمساحة اجمالية تقدر (٩٧٨٢٤٦.٥) متر مربع لاستفادة اكبر شريحه من المجتمع من أبناء المحافظة .

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود الأثنين بمدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس ابراهيم بن أحمد العكيري بحضور مدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز بالمحافظة بصالة الاجتماعات.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بالجميع مثمناً لهم حرصهم على الحضور لمناقشة المشاريع التابعة لوزارة الإسكان بصبيا والمراكز التابعة لها وقد تم عرض المخططات والمواقع المخصصة للمواطنين والمشاريع المستقبلية الجاري تصميمها بمحافظة صبيا.

ومن جانب آخر أوضح محافظ صبيا " الداود" انه لابد من المساهم في تذليل كل العقبات التي تعيق من تنفيذ هذه المشاريع التنموية والتي تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز من خلال توفير السكن الكريم للمواطنين السعودي وتذليل كل العقبات التي تحيل دون ذلك .

وفِي ختام اللقاء ثمن "الداود" جهود مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس ابراهيم عكيري على ما يقوم به من متابعة لهذه المشاريع التنموية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مشيدا بدور رؤساء المراكز والبلديات في التعاون معهم للوصول لخدمة الصالح العام متمنياً التوفيق للجميع .