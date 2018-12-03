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شكرا لقرائتكم تنبيهات عند شراء واستخدام الكرسي المتحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح مهمة قبل شراء الكرسي المتحرك وعند استخدامه.
وشددت الغذاء والدواء على ضرورة التأكد من ترخيص الهيئة والتأكد من مناسبة مقاس الكرسي لحجم ووزن المريض، مشيرةً إلى أن الاستخدام الخاطئ قد يسبب بعض المشاكل الصحية.
ولفتت الهيئة إلى أن ضرورة استشارة المختص حول نوع الكرسي المناسب للحالة وقراءة دليل الإرشادات للتعرف على طريقة الاستخدام ونصائح الصيانة، وأخيرًا لتجنب الآثار السلبية لطول الجلوس هناك بعض التدريبات والمهارات التي ينصح بها.
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