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شكرا لقرائتكم أعداد صادمة للعاطلين.. خريجو التخصصات الصحية: وين الوظيفة؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - “وين الوظيفة” شعار رفعه خريجو التخصصات الصحية الذين طرقوا الأبواب للبحث عن مستقبلهم، ولكن لم يجدوا سوى التجاهل، على الرغم من أعداد العاطلين الكبيرة في تخصصهم.
وقال عبدالإله السريحي- فني مختبر- في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن هيئة التخصصات الطبية أجحفت بخريجي العلوم بإلحاقهم بوظيفة فني مختبر التي ليست لها أرقام وظيفية حتى الآن، مضيفًا: “أنا طالب بكالوريوس، ومن حقي وظيفة أخصائي، ورغم ذلك رضينا بالفني.. وين الوظيفة؟!”.
أما فهد العازمي- أخصائي طب طوارئ- فأوضح أنهم أكثر من 2500 خريج معطل، حيث يتخرج في كل عام 120 أخصائيًّا جديدًا، بينما تُطرح 11 وظيفة فقط.
من جهته، أكد حمد مدخلي- أخصائي مختبر- أن أعداد العاطلين من خريجي المختبرات وصل إلى أربعة آلاف عاطل وعاطلة.
وطالب عبدالإله السريحي- فني مختبر- وزارة الصحة قائلًا: “عدلوا تصنيفكم من فني لأخصائي”، فيما قالت هيئة التخصصات الصحية: “هاتوا ماجستير نعدل لكم!”.
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